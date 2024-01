Sinner recupera due set a Medvedev e si gioca lo slam al quinto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Diritto a sventaglio di Sinner, in rete il rovescio in allungo del russo. 40-40 Doppio fallo. 40-30 ... (oasport)

LIVE Sinner-Djokovic 7-5 6-7 4-3 - ATP Finals 2023 in DIRETTA : il serbo recupera il break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIEETTA LIVE 30-0 Scappa via la risposta di dritto di Jannik. 15-0 Servizio e dritto in contropiede a segno per il ... (oasport)