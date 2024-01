Sinner | quanto ha guadagnato agli Australian Open | il montepremi record

(Di domenica 28 gennaio 2024) Unper gli. In totale 86,5 milioni di dollarii. Non era mai accaduto prima. Una crescita del 13% rispetto al 2023. «Abbiamo...

Pubblicato il 28 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – La vittoria negli Australian Open 2024 regala a Jannik Sinner il primo titolo in carriera in un ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – La vittoria negli Australian Open 2024 regala a Jannik Sinner il primo titolo in carriera in un torneo dello Slam e consente al 22enne ... (periodicodaily)

La vittoria negli Australian Open 2024 regala a Jannik Sinner il primo titolo in carriera in un torneo dello Slam e consente al 22enne azzurro di ... (today)

(Adnkronos) – La vittoria negli Australian Open 2024 regala a Jannik Sinner il primo titolo in carriera in un torneo dello Slam e consente al ... ()

La vittoria negli Australian Open 2024 regala a Jannik Sinner il primo titolo in carriera in un torneo dello Slam e consente al 22enne azzurro di ... (metropolitanmagazine)

Jannik Sinner potrebbe essere il super ospite sportivo perfetto ...e anche al fuoriclasse altoatesino piacerebbe, a quanto si apprende, partecipare all'evento tv per eccellenza che gli darebbe la più ...Sapere queste cose, fa comprendere il significato di ciò che Sinner ha detto dei suoi genitori. “Auguro a tutti di avere dei genitori come i miei, mi hanno sempre permesso di scegliere, non mi hanno ...Simone Vagnozzi e Darren Cahill hanno accompagnato Jannik Sinner in questa trionfale tournée australiana ...Jannik è riuscito a dare una prima piccola inversione di tendenza quando ha rimontato nel ...