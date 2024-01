Sinner quanto guadagna vincendo la finale degli Australian Open | il direttore del torneo | «Montepremi record»

(Di domenica 28 gennaio 2024) Unper gli. In totale 86,5 milioni di dollarii. Non era mai accaduto prima. Una crescita del 13% rispetto al 2023. «Abbiamo...

Jannik Sinner si gioca la finale degli Australian Open e il primo Slam in carriera: in caso di successo su Medvedev, incasserà un Assegno record da ... (napolipiu)

In una partita che rimarrà scolpita nella memoria degli amanti del tennis, Jannik Sinner, il talentuoso tennista italiano, ha fatto irruzione nella storia degli Australian Open con una vittoria epica.Il diritto è sempre più incisivo e quando va a rete, ohi, non ce n’è per nessuno: la volée alta di rovescio di Panatta e quella in tuffo in quegli anni sono gesti da esporre in un ipotetico museo, ...Jannik Sinner vince gli Australian Open battendo nella finalissima Daniil Medvedev, partendo sotto 0-2 e rimontando vincendo al quinto, decisivo set, con il punteggio di 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3. E' il ...