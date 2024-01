Sinner | per El Pais in Australia è esploso un campione L’Equipe titola “Apoteosi”

(Di domenica 28 gennaio 2024)ce l’ha fatta. Ha vinto il suo primo Slam battendo in finale deglin Open Daniil Medvedev. È il terzo italiano a vincere uno Slam dopo Pietrangeli e Panatta. Le reazione alla vittoria dell’italiano dall’estero. In Spagna, Elè convinto che siaun: “esplode ina scapito dell’esausto Medvedev“, e poi scrive: “Ecco una resurrezione. E con esso l’atterraggio definitivo in vetta. Largo a Jannik, il ragazzo che due giorni fa ha sconfitto Novak Djokovic e che ha appena compiuto una monumentale rimonta a Melbourne, testimone di un episodio eccezionale: solo otto volte la finale di un major dell’Era Open è stata ribaltata, a partire dal 68. Ed eccolo adesso, Jannik, il bravo ...

!Non dobbiamo arrivare dall’altra parte del mondo per trovare i talenti sportivi. Jannik è un esempio concreto di eccellenza italiana! Complimenti per questo grande successo!", scrive su X il presiden ...Jannik Sinner ha conquista il primo slam della carriera. A Melbourne ha alzato il trofeo degli Australian Open, diventando il più giovane a riuscirci da Djokovic nel 2008. E adesso, proprio ...Si passa poi all’erba di Wimbledon, dove Sinner, dopo la sconfitta in semifinale contro Novak Djokovic, vede il titolo a 3, per arrivare infine agli US Open, dove la quota del trionfo di Jannik scende ...