Sinner | parla il coach | “Grandissima emozione | forza d’animo bestiale”

In lunga intervista concessa a Fanpage, Omar Camporese ha parla to dell’attualità tennistica a 360°. Aspetti focali sono stati Jannik Sinner e la ... (oasport)

Sono le parole del coach di Jannik Sinner Simone Vagnozzi a Supertennis, dopo il successo agli Australian Open del campione italiano. Non è stata una sorpresa la prestazione di Sinner in Australia.Palladino parla anche degli altri nuovi arrivi. "Zerbin è molto duttile, come esterno di centrocampo, si è subito messo a disposizione, mi piace molto, può fare anche il trequartista di sinistra.Congratulazioni!", commenta sui social il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Di "rimonta epica" parla il leader del M5s Giuseppe Conte, notando che Sinner "non si è rassegnato, si è rialzato nel ...