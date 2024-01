Sinner non si accontenta | “Devo migliorare fisico e tecnica Nei primi due set non ho visto palla”

(Di domenica 28 gennaio 2024) Non è una vittoria come tutte le altre. Janniksi è presentato in conferenza stampa sorridente e consapevole di quanto accaduto. Il primo successo Slam, negli Australian Open, ha un peso importante nella propria carriera e l’altoatesino l’ha fatto in una Finale complicatissima, dove il russo Daniil Medvedev (n.3 del ranking) ha sciorinato per due set una prestazione straordinaria. Poi le energie sono venute meno al moscovita,il suo percorso nel torneo, e Jannik è stato abilissimo a salire di livello e a ribaltare l’inerzia della partita. Producendosi in una rimonta incredibile, il n.4 ATP si è imposto con il punteggio di 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3. Un successo accolto come un sollievo, buttandosi a terra, pensando ai sacrifici fatti nel corso degli ultimi anni. “Tante emozioni, sicuramente ho pensato a quanto lavoro ci ho messo. Due anni fa mi ...

Tennisti che dopo aver finito la partita con lui andavano a stringergli la mano ma poi si allontanavano subito. Non ho mai visto con Sinner uno sconfitto che non si fermi a scambiare due parole con ...Sinner ha bisogno di superare Medvedev, non solo per il prestigio del numero 3 (nessun italiano è mai andato oltre il quarto posto nel ranking in era Open), ma anche per avere un tabellone migliore ...'Marca': 'Jannik si traveste da Nadal', per Bild 'Meglio di così non si può'.ROMA (ITALPRESS) - 'Apoteosi'. Così titola 'L'Equipe', a proposito ...