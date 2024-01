Sinner nella storia | Medvedev battuto | vince gli Australian Open

(Di domenica 28 gennaio 2024) Il 28 gennaio 2024 rimarrà una data storica dello sport italiano. JannikhaDanilfinale degli, riportando l’Italia in vetta ad un Grande Slam 48 anni dopo Adriano Panatta al Roland Garros. Una rimonta storica per l’altoatesino, sotto per 2 set a 1 e in grado di rimontare fino L'articolo proviene da Il Difforme.

"Immenso Sinner!!! L'Italia si stringe attorno al suo campione. Il primo a vincere l'Australian Open. 48 anni dopo Panatta un tennista italiano vince un torneo del grande slam. Una giornata memorabile ...Impresa pazzesca del tennista italiano che batte il numero tre al mondo, Danil Medvedev, in rimonta in cinque set. Prima vittoria per l'azzurro in uno Slam.Da Nicola Pietrangeli a Jannik Sinner, passando per Adriano Panatta, e i tronfi al femminile di Francesca Schiavone e Flavia Pennetta. Dopo 48 anni dall'ultimo slam maschile vinto da un ...