Sinner nella storia | l' abbraccio con il coach marchigiano Vagnozzi ?e la foto con la supercoppa degli Australian Open

Per chi era lì l’emozione è stata doppia, tripla. Se tutta Italia è impazzita per l’impresa epica di Jannik Sinner dopo aver visto in tv la rimonta da brividi dell’altoatesino nella finale con ...48 anni dopo Adriano Panatta, Jannik Sinner alla Rod Laver Arena di Melbourne ha sfatato ...la più recente vittoria italiana in una finale Slam l’aveva griffata Flavia Pennetta nell’indimenticabile ...In queste competizioni le partite si concludono quando uno dei due tennisti arriva a vincere 3 set, non 2 come nelle altre. La rimonta storica di Sinner Dal terzo set Sinner riesce a resistere meglio ...