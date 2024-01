Sinner nella storia | da Malagò a Berrettini | l’omaggio del mondo dello sport

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 28 gennaio 2024) Jannikvince il suo primo Slam negli Australian Open di tennis battendo in 5 set il russo Daniil Medvedev e diventa, dopo 48 anni, il terzo italiano a conquistare un major in singolare maschile dopo Nicola Pietrangeli, campione al Roland Garros 1959-60, e Adriano Panatta, vincitore a Parigi nel 1976. “Sono momenti che uno sogna tutta la vita, che pensa che non possano anche arrivare mai e che diventano indimenticabili”, ha detto il presidente della Fitp Angelo Binaghi a Supertennis dopo il successo di Jannikagli Australian Open. “Io credo – ha aggiunto – che l’emozione sia stata attenuata dal fatto che, due set a zero contro un grande campione come Medvedev che giocava in quel modo, con la partita che si era messa molto male e quindi recuperarla è stato un grande miracoloivo, anche se tutto sommato, anche per ...