Sinner | modello per la rinascita italiana? L’Italiano medio lo ama | ma non lo imita

(Di domenica 28 gennaio 2024) Lavoro, lavoro, lavoro. Rigore, rigore, rigore. Sembra un marziano il 22enne Jannik, fresco trionfatore negli Open d’Australia di tennis, in un’Italia che, da tempo, ha eletto lo svago a propria ideologia ufficiale, interpartitica, condivisa dalla quasi totalità degli strati sociali. L’auspicio è che il marzianonon ripercorra il cammino del “Marziano a Roma” dell’acuminato Ennio Flaiano (1910-1972), nel cui romanzo il protagonista viene sùbito corteggiato e omaggiato e strada facendo sopportato e dimenticato. Conprobabilmente sarà diverso. Primo, perché lui è un vincente, e gli italiani, sempre per non discostarci dalle fulminanti notazioni flaianesche, risultano sempre i più determinati nell’affollare il carro dei vittoriosi. Secondo, perchépossiede una virtù che è più rara della neve ...

Personaggi come Sinner, il cui discorso motivazionale rappresenta un messaggio chiaro e preciso di come ci si possa approcciare alla vita, alle esperienze che si vivono, descrivono un modello di ...Una navigazione inizialmente complicata, quella dei primi set a Melbourne contro Medvedev per Sinner, ma che per le qualità straordinarie dello stesso Jannik si è conclusa col vento in poppa!La partita, infatti, si è conclusa poco dopo Jannik Sinner e per l'immagine vittoria i grifoni hanno deciso di omaggiare proprio l'altoatesino.