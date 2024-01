Sinner Medvedev streaming e diretta tv | dove vedere la finale degli Australian Open 2024

(Di domenica 28 gennaio 2024) Oggi, domenica 28 gennaio, alle ore 19,30 locali (le 9,30 italiane) al Rod Laver Arena, il campo centraleintitolato all’unico giocatore capace di fare per due volte il Grande Slam, Janniksfiderà Daniilnelladel torneoo, il primo Major del. Per favorire gli spettatori europei da una ventina d’anni lamaschile si disputa alle ore 19:30 locali, che corrispondono alle 9:30 del mattino in Italia. Un orario che permette un risveglio comodo agli appassionati che vorranno seguire laintv e live ...

Oggi, domenica 28 gennaio 2024, alle ore 19,30 locali (le 9,30 italiane) al Rod Laver Arena, il campo centrale degli Australian Open intitolato all’unico giocatore capace di fare per due volte il ...Questa mattina alle 9.30, sulla Rod Laver Arena, Jannik Sinner affronta Daniil Medvedev nella sfida valida per la finale degli Australian Open. E’ la partita delle partite per l’altoatesino che per la ...Sinner al mattino, Genoa-Lecce a pranzo poi Carpegna prosciutto Pesaro-Happy Casa Brindisi, la serie C girone C e la serie D girone H Il tennista italiano per la prima volta in finale degli Australian ...