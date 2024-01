Sinner-Medvedev si vedrà in tv anche in chiaro…ma in differita Programma e orario

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024) Ci siamo, oggi è il grande giorno dell’attesissima Finale degli Australian Open 2024. L’atto conclusivo del torneo di Melbourne sarà una pagina storica per lo sport italiano, non solo del tennis. Jannik, infatti, andrà a caccia del suo primo titolo del Grande Slam e se la dovrà vedere contro il temibile Daniil. La partita prenderà il via alle ore 09.30 italiane e sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da Eurosport, per mezzo del canale Eurosport 1 (210). Per chi non disponesse di questa possibilità, avrà una chance in più. A partire dalle ore 18.00, infatti, il match della Rod Laver Arena si potrà vederein chiaro, ma insul Canale Nove. L’Italia è pronta a sospingere l’altoatesino verso il grande sogno. Dopo aver brillantemente superato Novak Djokovic in 4 set in semifinale, Jannik ...