Sinner-Medvedev oggi | Finale Australian Open 2024 | orario | programma | tv | streaming

(Di domenica 28 gennaio 2024), domenica 28 gennaio (non prima delle 09.30 italiane), Jannike il russo Daniilsi affronteranno nelladegli. L’appuntamento con la storia per l’altoatesino (n.4 del mondo) che affronterà il n.3 ATP con l’obiettivo di conquistare il primo titolo Slam della sua carriera, eguagliando quanto fatto nel 1976 a Parigi da Adriano Panatta nella tradizione del tennis italiano.viene dalla super prestazione in semicontro Novak Djokovic. Il serbo (n.1 del mondo), dieci volte vincitore di questo torneo, ha dovuto subire la sua prima sconfitta in questo Major quando si è spinto almeno al penultimo atto. Per questo, un risultato dalla grande rilevanza che Jannik dovrà convertire in ...

Dove vedere Sinner-Medvedev in TV o in streaming ? Ecco come seguire l’attesissima finale degli Australian Open attraverso varie piattaforme Il ... ()

Idea per una tranquilla domenica mattina in tv Un bel Medvedev-Sinner, finale degli Australian Open 2024. Mentre leggete potrebbe già essere in corso, e alla fine magari scavallerà il brunch festivo: ...La prima pagina del noto quotidiano si sofferma sui temi più caldi del momento relativi al calcio italiano e non solo. "La finale di Sinner in Australia poi Lazio-Napoli: che domenica", titola ...Sale l'attesa per la finale degli Australian Open tra Sinner e Medvedev. Il Corriere dello Sport apre con "La Juve sbatte". Solo 1-1 con l'Empoli. L'Inter va a Firenze per il sorpasso. In alto, spazio ...