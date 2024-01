Sinner-Medvedev | la finale dell’Australian Open 2024 in diretta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Roma, 28 gennaio– Altro che match scontato, altro che favori col pronostico:di oggi è una partita a scacchi. Superato lo scoglio Djokovic e stracciata una bella manciata di record, ora Jannik deve affondare il russo numero tre del mondo, vincitore Slam, e la sua spiccata attitudine a demolire le certezze dei grandi. Proprio come nel 2021 quando stoppò il sogno ’Career grand slam’ di Djokovic. Oggi (dalle 9,30 italiane, la partita non sarà in chiaro ma su Eurosport 1, al canale 210 di Sky) contro lo ’Scacchista’, uno dei tanti soprannomi di Daniil, c’è da metter in campo tutto il possibile e convertire in fatti e 15 su 15 importanti quanto migliorato in questi mesi con il nuovo team e la premiata ditta Vagnozzi-Cahill. L’obiettivo dichiarato è il trofeo in una sfida che vede il russo in vantaggio negli scontri ...