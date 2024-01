Sinner-Medvedev | la finale degli Australian Open in diretta | live | 3-6; 3-6; 6-4; 2-1

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Medvedev , incontro valevole per la finale maschile degli Australian Open 2024 . Per l’altoatesino, reduce ... (sportface)

Sinner vince il quinto game. Medvedev mantiene il servizio. Sinner tiene il gioco a zero. Anche Medveded tiene la battuta. Sinner tiene ai vantaggi, Medvedev alla battuta per restare nel set, game ai ...Daniil Medvedev si aggiudica con il punteggio di 6-3 il primo set della finale degli Australian Open contro Jannik Sinner. Il russo ha strappato il servizio all’azzurro al terzo game, spingendo in ...Un inizio piuttosto difficile per Jannik Sinner, impegnato nella finale degli Australin Open contro Daniil Medvedev. L'azzurro, autore di un torneo splendido in cui ha eliminato anche Novak Djokovic, ...