Sinner-Medvedev | la finale degli Australian Open in diretta | live | 3-6; 1-4

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Servizio e diritto in contropiede. 40-40 Incisivo diritto lungolinea di Sinner, che poi chiude con un ... (oasport)

Ci siamo! In campo Sinner e Medvedev per finale degli Australian Open nella mitica Rod Laver Arena di Melbourne. Segui la diretta testuale della ... (feedpress.me)

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Medvedev , incontro valevole per la finale maschile degli Australian Open 2024 . Per l’altoatesino, reduce ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Servizio vincente. 13 punti vinti di fila in battuta per il russo . 30-0 Comanda solo Medvedev, a ... (oasport)

Jannik Sinner prova a fare la storia del tennis azzurro e portare ...Il numero quattro del mondo, reduce dall'impresa contro Novak Djokovic, dovrà vedersela con il russo Daniil Medvedev che in ...Oggi si è giocata la finale di doppio femminile: la taiwanese Hsieh Su-wei e la belga Elise Mertens hanno vinto contro la coppia formata dall’ucraina Lyudmyla Kichenok e dalla lettone Jelena Ostapenko ...Sinner e Medvedev sono arrivati in finale attraverso percorsi opposti. Per la prima volta dal 2005 non ci sono né Federer, né Nadal, né Djokovic. Questa notte la finale degli Australian Open tra ...