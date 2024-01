Sinner-Medvedev | finale Australian Open 2024 in diretta

(Di domenica 28 gennaio 2024) L'azzurro in campo a Melbourne contro il russo Jannikcontro Daniilnelladegli. L'azzurro, numero 4 del mondo, sul campo della Rod Laver Arena affronta oggi il russo, testa di serie numero 3, nella sfida che può consegnargli il primo titolo dello Slam in carriera., 22 anni, arriva

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Medvedev , incontro valevole per la finale maschile degli Australian Open 2024 . Per l’altoatesino, reduce ... (sportface)

La Replica del match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev sarà visibile oggi in tv e in streaming: ecco di seguito l’ orario e dove vederla . A ... (sportface)

Jannik Sinner prova a fare la storia del tennis azzurro e portare ...Il numero quattro del mondo, reduce dall'impresa contro Novak Djokovic, dovrà vedersela con il russo Daniil Medvedev che in ...La finale degli Australian Open sarà in esclusiva su Eurosport, ma in differita ci sarà una sintesi in chiaro alle 18.00 ...Sinner pronto al colpo a Melbourne, doppisti azzurri ko Una favola senza happy end quella di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio all’Australian Open e sfuma così… Leggi ...