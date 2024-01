Sinner-Medvedev | finale Australian Open 2024 in diretta

(Di domenica 28 gennaio 2024) (Adnkronos) – Jannikcontro Daniilnelladegli. L’azzurro, numero 4 del mondo, sul campo della Rod Laver Arena affronta oggi il russo, testa di serie numero 3, nella sfida che può consegnargli il primo titolo dello Slam in carriera., 22 anni, arriva all’appuntamento dopo la vittoria contro Novak Djokovic in semiha avuto la meglio in 5 set sul tedesco Alex Zverev. L'articolo proviene da Italia Sera.

Jannik Sinner in campo per la finale degli Australian Open . Il tennista italiano classe 2001 ha sconfitto in semi finale Djokovic per 3 set a... (calciomercato)

Sinner va a caccia del suo primo Slam di una carriera che si preannuncia lunga e scintillante. Dopo aver incantato tutti in semifinale con Djokovic, Jannik sfida Medvedev in finale agli Australian ...Genova – Sinner come Panatta: dopo aver eguagliato Adirano raggiungendo il quarto posto nella classifica Atp e vincendo la Coppa Davis, adesso Jannik vuole anche vincere un torneo Slam. Panatta vinse ...Sinner batte Djokovic in 4 set, è in finale agli Australian Open: sfiderà Medvedev Sinner batte Djokovic in 4 set e si qualifica alla finale degli Australian Open, la prima finale slam in carriera per ...