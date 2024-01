Sinner-Medvedev | ecco la finale | dove vederla e cosa bisogna sapere

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 28 gennaio 2024) In una performance mozzafiato, il giovane talento italiano Janniksi è guadagnato un posto nelladegli Australian Open, superando in quattro set il veterano Novak Djokovic. Questo successo non solo segna la primain carriera in uno Slam per l’altoatesino, ma lo rende anche il primo italiano nella storia a raggiungere l’ultimo atto nel prestigioso torneo australiano. La semicontro Djokovic è stata un vero e proprio spettacolo di tennis, conche ha mostrato una maturità tattica e una forza mentale ammirevoli. La sua vittoria è stata accolta con grande entusiasmo, sia dal pubblico che dagli esperti del tennis. “Per me è un processo, sono felicissimo di essere in. Le finali sono diverse, sono felice di essere in questa posizione e di poter ...