Sinner | lezione dentro e fuori dal campo | “Grazie ai miei genitori | mi hanno sempre lasciato libero di scegliere”

Leggi tutta la notizia su luce.lanazione

(Di domenica 28 gennaio 2024) “Ringrazio tutte le persone che stanno seguendo da casa, soprattutto la mia famiglia. Vorrei che tutti avessero deicome i, mipermessodi, non mimai messo sotto pressione e auguro a tutti i bambini di avere la libertà che ho avuto io“. Sono le prime parole intrise di emozione per lui, ma anche per chi le ha ascoltate, di Jannik. Il giovane campione di tennis che oggi ha fatto la storia, sua e dell’Italia. L’impresa diDopo un match sofferto e un’incredibile rimonta, ha conquistato gli Australian Open 2024 battendo il russo Daniil Medvedev, numero tre del mondo,a un’incredibile rimonta. Una conquista personale, per lui si tratta del primo Slam, ma anche nazionale: è il ...