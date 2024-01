Sinner | l' addio a Piatti dopo 8 anni per Vagnozzi e poi Cahill | così il bravo ragazzo è diventato Fenomeno

Sinner , ora come ora non c’è nulla che venga prima delle ambitissime Finals : l’ha piantata in asso nella città dell’amore. L’avventura Parigi na di ... (ilveggente)

Lo dice all'Adnkronos Christoph Rainer, vicesindaco di Sesto Pusteria, paese di Jannik Sinner, commentando il trionfo del concittadino agli Australian Open di tennis. "Faremo per lui una festa - dice ...“Il tricolore sui luoghi simbolo di Firenze per un abbraccio virtuale della nostra città a Jannik Sinner”. Lo ha annunciato il sindaco Dario Nardella attraverso il sito ufficiale del Comune. In ...Sono le parole del coach di Jannik Sinner Simone Vagnozzi a Supertennis, dopo il successo agli Australian Open del campione italiano. Non è stata una sorpresa la prestazione di Sinner in Australia.