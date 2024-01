Sinner | la vittoria e la dedica ai genitori Le prime parole dopo il successo agli Australian Open

(Di domenica 28 gennaio 2024) Unmolto emozionato, quello che ha parlatola. Che ha iniziato il suo discorso,aver alzato la coppa tanto attesa, complimentandosi con lo sconfitto, il russo Medvedev, al quale ha augurato un grande proseguio di stagione. Passando poi a ringraziare l’intero team che gli è stato accanto in questi giorni difficili, con la pressione crescente: “Sono molto felice di avervi qui, mi incoraggiate e riuscite a capirmi, a volte non è semplice avere a che fare con me. Però sono fatto così”. “Il pubblico mi ha fatto sentire a casa in queste settimane e devo ringraziarlo davvero, il campo è da 15.000 persone ma sono sembrate molte di più. Grazie a tutte le persone che stanno seguendo da casa, soprattutto ai miei ...

Impresa pazzesca del tennista italiano che batte il numero tre al mondo, Danil Medvedev, in rimonta in cinque set. Prima vittoria per l'azzurro in uno Slam.Jannik Sinner non vuole fermarsi, e dopo gli Australian Open è pronto a prendersi altri Slam nel 2024. Ne sono convinti i betting analyst di Snai, che, dopo il successo in rimonta del nativo della Val ...Il punto, la gioia e poi Jannik che si butta a terra per godersi il trionfo. E a Sesto Pusteria, nel centro sportivo dove iniziò a giocare, la festa della sua gente. Ma è tutta l'Italia a celebrare ...