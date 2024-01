Sinner | la vittoria della resilienza dopo 2 set horror Da Medvedev a Medvedev | perché il successo di Pechino 2023 è la svolta della vita

(Di domenica 28 gennaio 2024) Ha lottato, sofferto, è uscito dal buco nero nel quale era precipitato sin dai primi minuti. Si è resettatodue set, trasformando le incertezze in piccoli mattoncini via via...

Un servizio potente e profondo a uscire, un top spin in arretramento, un rovescio a incrociare e uno lungolinea per costringere l’avversario ... (linkiesta)

Melbourne – Tre a due in rimonta è il grande insegnamento che da lo sport. Che è come la vita. Una vita che si riempie di forza e di umiltà, come i ... (ilfaroonline)

La sua impresa è stata segnata dalla vittoria contro il talentuoso russo Medvedev. Sinner, con il suo stile distintivo e la determinazione in campo, ha conquistato il cuore degli appassionati di ...Jannik Sinner ha fatto la storia in questo 28 gennaio 2024. L'altoatesino ha vinto gli Australian Open, sconfiggendo in rimonta il russo Daniil Medvedev (n.3 del ranking) con il punteggio di 3-6 3-6 6 ...Un leggendario Jannik Sinner vince gli Australian Open di tennis, battendo al quinto set il russo Daniil Medvedev, numero 3 del mondo e del tabellone, in rimonta al quinto set dopo una ...