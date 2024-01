Sinner | la stampa estera celebra la vittoria Slam | “E’ entrato nella corte dei grandi”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Roma, 28 gennaio 2024 – “Seguendo le orme del padre, che era chef, Janniksembra aver trovato sui campi le ricette giuste per invitarsi stabilmente alla tavola dei re”. Lo scrive il quotidiano francese Le Figaro, che come il resto dellainternazionale ha dato il via allezioni per loa tinte azzurre. Il giornale racconta inoltre di come l’altoatesino abbia fatto “la storia del suo paese”, citando il super finale di 2023 di Jannik, con ladella Coppa Davis. "Il tutto, dopo aver già sconfitto in semifinale il “mostro” Djokovic. Il titolo del quotidiano spagnolo ‘Marca’ racconta invece della gloriosa rimonta nell’ultimo atto degli Australian Open. “si veste da Nadal per rimontare due set a Medvedev”. E in effetti all’azzurro mai domo riesce ...