Sinner | il suo paese lo aspetta | “Felicissimi e orgogliosi | festa al suo ritorno”

(Di domenica 28 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Siamo, stracontenti di quello che è riuscito a fare grazie alla sua forza fisica e mentale e grazie alla sua famiglia, che gli ha trasmesso tutto questo”. Lo dice all’Adnkronos Christoph Rainer, vicesindaco di Sesto Pusteria,di Jannik, commentando il trionfo del concittadino agli Australian Open di tennis. “Faremo per lui una– dice – non subito perché Sesto è ancora sottotono e in lutto per il grave incidente in cui sono morti una giovane mamma coi due figli. Ma sicuramente questa vittoria verrà celebrata come merita”. “Una grande vittoria, ha dimostrato di essere tra i più bravi tennisti di questo momento, a livello mondiale. Per noi sudtirolesi è una grande gioia – commenta all’Adnkronos Reinhold Messner, alpinista ed esploratore ...