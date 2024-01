Sinner | i complimenti di Medvedev che assicura | “Ci saranno altre finali”

(Di domenica 28 gennaio 2024) "Hai lottato, te lo meriti", ha detto il russo dopo la sconfitta in finale agli Australian Open "Mi complimento con Jannik, hai dimostrato ancora una volta che sei cresciuto, hai lottato, te lo meriti. Ci siamo incontrati in diverse, sono sicuro che non è la tua ultima finale Slam, cercherò di vincere la

Storia in quel di Melbourne, grazie all’incredibile prestazione di Jannik Sinner in finale degli Australian Open . La reazione della SSC Napoli . E ... (spazionapoli)

Complimenti, Jannik. A te, al tuo staff, alla Federtennis. Sei un’eccellenza che coniuga il talento all’applicazione, la consapevolezza all’umiltà. Siamo tutti Sinner. Orgogliosi di te". "Quando l'ho ...!Non dobbiamo arrivare dall’altra parte del mondo per trovare i talenti sportivi. Jannik è un esempio concreto di eccellenza italiana! Complimenti per questo grande successo!", scrive su X il presiden ..."Bravo Jannik. Meritato, congratulazioni a te a alla tua famiglia" ha postato un una storia su Instagram Novak Djokovic, sconfitto da Sinner in semifinale. Complimenti a Sinner anche da Rod Laver: "Il ...