Sinner | i complimenti di Medvedev che assicura | “Ci saranno altre finali”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di domenica 28 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Mi complimento con Jannik, hai dimostrato ancora una volta che sei cresciuto, hai lottato, te lo meriti. Ci siamo incontrati in diverse, sono sicuro che non è la tua ultima finale Slam, cercherò di vincere la prossima”. Lo ha detto il russo Daniilnel discorso sul campo dopo la finale degli Australian Open persa con il 22enne altoatesino. “E’ doloroso perdere in finale ma meglio rispetto ad aver perso prima. Voglio sempre vincere, dovrò lottare ancora di più ma sono orgoglioso e ce la metterò tutta la prossima volta. Ringrazio il mio team, purtroppo non ce l’ho fatta, ci proverò la prossima volta”, ha concluso il russo. L'articolo proviene da Italia Sera.