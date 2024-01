Sinner fa la storia | vince gli Australian Open

A 48 anni di distanza di Panatta In una fredda, almeno in Italia, Jannik Sinner fa la storia e vince l’ Australian Open . È il primo italiano a ... (361magazine)

Jannik Sinner , alla prima finale in carriera di uno Slam, affronta Daniil Medvedev: come è andata a finire la partita. L’altoatesino Jannik Sinner , ... (sportnews.eu)

ROMA, 28 GEN. - Jannik Sinner vince gli Australian Open, conquistando il primo Slam della sua carriera. Il leader del tennis azzurro in finale ha battuto al quinto set in rimonta il russo Daniil ...In una partita che rimarrà scolpita nella memoria degli amanti del tennis, Jannik Sinner, il talentuoso tennista italiano, ha fatto irruzione nella storia degli Australian Open con una vittoria epica.6-3: Rimonta completata! Jannik Sinner vince l'Australian Open 2024, conquista il suo primo torneo del Grande Slam in carriera e riscrive la storia del tennis italiano. 5-3: Orgoglio Medvedev, che ...