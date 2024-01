Sinner esalta gli italiani con la vittoria dello Slam e li commuove con l’omaggio alla famiglia video

(Di domenica 28 gennaio 2024) Un leggendario Jannikvince gli Australian open di tennis, battendo al quinto set il russo Daniil Medvedev, numero 3 del mondo e del tabellone, in rimonta al quinto set dopo una battaglia fisica e nervosa durata 3 ore e 44 minuti con il punteggio di 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3.entra così nella storia conquistando il suo primodopo quasi 48 anni da Adriano Panatta nel singolare maschile., loe il graziesua“Ringrazio tutte le persone che stanno seguendo da casa, soprattutto la mia. Vorrei che tutti avessero dei genitori come i miei, mi hanno permesso sempre di scegliere, non mi hanno mai messo sotto pressione e auguro a tutti i bambini di avere la libertà che ho avuto io”, sono state le prime parole di ...

Giornata storica per Jannik Sinner e per tutto lo sport italiano. Il tifoso del Milan ha fatto impazzire tutti i tifosi rossoneri. Il risveglio odierno di tutti i tifosi del Milan non è stato ...Tra i primi a esaltare Jannik Sinner dopo la vittoria su Daniil Medvedev nella finale degli Australian Open Rod Laver, Novak Djokovic e lo stesso sconfitto ...Jannik Sinner vince il suo primo torneo del Grande Slam battendo agli Australian Open il russo Medvedev in 5 set. La SSCNapoli si congratula con il tennista italiano per il trionfo storico ottenuto a ...