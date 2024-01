Sinner entra nella leggenda vincendo la finale Australian Open

Trionfa agli Australian Open a ventidue anni demolendo Medvedev dopo essere stato sotto due set al culmine di una sfida da leggenda Jannik Sinner ci fa impazzire e, dopo un match sublime e leggendario ...Jannik Sinner vince gli Australian Open, conquistando il primo Slam della sua carriera. Il leader del tennis azzurro in finale ha battuto al quinto set in rimonta il russo Daniil Medvedev con il ...Non è andata così. Non in principio. Medvedev si è preso anche gli scambi corti, perché la prima di Sinner non entrava (54 per cento di efficacia). Nel set d’apertura ha segnato appena 5 vincenti, due ...