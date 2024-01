Sinner | ecco il momento esatto in cui ha cominciato a vincere Quelle parole precise

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 28 gennaio 2024) Jannik, la stella nascente del tennis italiano, ha scritto una nuova pagina nella storia del tennis agli Australian Open, trasformando una partita che sembrava persa in un memorabile trionfo. La partita contro Daniil Medvedev, ricca di colpi di scena, è diventata un episodio epico nella carriera di. Durante il match, c’è stato uncritico in cuisembrava aver perso il controllo del gioco. Con una performance lenta e incapace di attaccare efficacemente al servizio o difendere contro le potenti prime palle di Medvedev, il giovane tennista azzurro appariva in difficoltà. Sotto nel punteggio e con lo sguardo perso verso la sua panchina,sembrava chiedere silenziosamente aiuto, quasi come se non sapesse più cosa fare per ribaltare la situazione. A quel punto, un ...