Sinner è nella storia | Grazie al mio team e ai miei genitori per la libertà che mi hanno dato

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 28 gennaio 2024) AGI - "E' una vittoria importantissima in un grande torneo per me, voglio ringraziare tutti quelli chereso questo Slam cosi' speciale". Cosi' Jannika fine partita dopo il trionfo agli Australian Open. Un discorso iniziato con i complimenti non di rito al grande sconfitto Medvedev: "Daniil mi congratulo con te, hai disputato un torneo eccezionale. Abbiamo giocato diverse finali ma in ogni incontro dimostri qualcosa per cui dovro' migliorare. Hai fatto uno sforzo eccezionale in questo torneo. Ti auguro di sollevare questo trofeo prima o poi, e il meglio per il resto della stagione". Poi una battuta sul caldo clima australiano: "Dove sono iadesso ci sono meno venti gradi, e' molto piu' divertente stare qui e correre sotto il sole". E il ringraziamento alla squadra: "...