Sinner e lo Slam | incrocio perfetto fra bravo ragazzo e mito

(Di domenica 28 gennaio 2024) Lacrime, sangue e sudore. Il trionfo del campione che ha saputo domare le emozioni di un match partito con il piede sbagliato.e l'Australia sono undi traiettorie perfette fra ile il. C'è un'Italia in piedi davanti alla tv e ai piccoli schermi degli iPhone, quarantotto anni fa c'era Panatta incorniciato da un televisore in bianco e nero. Oggi c'è il rosso di San Candido: acqua e sapone, vincente e predestinato come forse nessuno lo è stato mai. L'Italia si ritrova con il, eroe della Coppa Davis. Il tennis rivive e ricomincia una stagione di grazia fatta di risultati e di una nuova fiducia verso il futuro, in cui la squadra azzurra ha una vera punta di diamante dal peso specifico del campione, dentro e fuori dal campo.

Impresa pazzesca del tennista italiano che batte il numero tre al mondo, Danil Medvedev, in rimonta in cinque set. Prima vittoria per l'azzurro in uno Slam.Da Nicola Pietrangeli a Jannik Sinner, passando per Adriano Panatta, e i tronfi al femminile di Francesca Schiavone e Flavia Pennetta. Dopo 48 anni dall'ultimo slam maschile vinto da un azzurro ...Jannik Sinner non vuole fermarsi, e dopo gli Australian Open è pronto a prendersi altri Slam nel 2024. Ne sono convinti i betting analyst di Snai, che, dopo il successo in rimonta del nativo della Val ...