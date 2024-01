Sinner è entrato nell’Olimpo del tennis con una vittoria storica

(Di domenica 28 gennaio 2024) Un servizio potente e profondo a uscire, un top spin in arretramento, un rovescio a incrociare e uno lungolinea per costringere l’avversario all’ultimo tergicristallo della partita. Con i piedi a posto, la torsione giusta e il braccio libero di andare, il diritto vincente finisce all’incrocio delle righe. Jannikpuò lasciarsi cadere sull’acrilico duro della Rod Laver Arena, ha vinto il suo primo Slam in Australia quasi a mezzanotte, mentre per tutta Italia è l’ora di pranzo di domenica. Un italiano torna a vincere uno dei quattro tornei più importanti delquarantotto anni dopo il Roland Garros di Adriano Panatta.si è preso una finale che racchiude tutte le realtà possibili offerte da una partita di, il coronamento perfetto di un percorso di crescita verticale, per certi versi atteso – vista ...

Malaga – Primo allenamento per Jannik Sinner a Malaga, sede della Final Eight di Coppa Davis 2023. L’azzurro sarà il punto di riferimento per ... (ilfaroonline)

Sinner è un po’ teso, contratto. Ma poi il numero 4 del mondo sale in cattedra e non ce n’è per nessuno. Con due 6-4 la riporta in parità, sul 2-2, e poi va lungo fino al 5-2. Concede il 5-3 e poi ...Australian Open, Sinner ringrazia i tifosi australiani e chiede il loro ...a volte due volte al giorno. Non ero mai entrato in una palestra e invece al centro era un impegno quotidiano. Mi mancavano ...Grazie al successo di oggi il 22enne ha riscritto la storia del tennis, entrando a far parte di un circolo molto ristretto. Sinner è diventato il quinto italiano capace di vincere uno Slam in carriera ...