Sinner | dopo gli Australian Open i bookie quotano altra vittoria Slam e primo posto nel ranking 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 gennaio 2024) Janniknon vuole fermarsi, egliè pronto a prendersi altrinel. Ne sono convinti i betting analyst di Snai, che,il successo in rimonta del nativo della Val Pusteria su Daniil Medvedev, pensano già ai prossimi appuntamenti: ecco, quindi, che viene proa quota 4 il trionfo dell’azzurro al Roland Garros, dovedovrà riscattare la delusione della prematura uscita di scena nel 2023, battuto dal tedesco Daniel Altmaier appena al secondo turno. Si passa poi all’erba di Wimbledon, dovela sconfitta in semifinale contro Novak Djokovic, vede il titolo a 3, per arrivare infine agli US, dove la quota del trionfo di Jannik ...