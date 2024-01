Sinner | così vince un italiano Basta con l’atipico e basta coi bamboccioni

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 28 gennaio 2024) Jannikha vinto gli Australian Open ed è nella storia del tennis. Non solo. Si è aggiudicato il primo Slam della sua carriera, a 22 anni.All’Italia non accadeva dal remoto 1976, con Adriano Panatta. In pochi mesiha fatto cadere due Moloch: la Davis e uno Slam (per lui, probabilmente, il primo di tanti). Ha vinto al termine di una finale in cui è andato sotto di due set contro il russo Medvedev che inizialmente sembrava ingiocabile. Jannik era sotto 6-3 5-1, il russo come si dice in gergo tennistico lo stava prendendo a pallate. Oppure, per usare un’espressione cara a Pesaola, gli aveva rubato la idea. Stava comandando il gioco, gli stava sottraendo spazio, tempo e ossigeno. Jannik guardava l’angolo ma senza mai imprecare, alla ricerca di soluzioni. Non ha mai sprecato energie. Quella era la situazione e doveva ...