Sinner commuove | “Auguro ai bambini di avere genitori come i miei | che mi hanno fatto scegliere”

(Di domenica 28 gennaio 2024) Jannikha vinto gli Australian Open 2024 e così l’Italia torna a festeggiare il trionfo in un torneo dello Slam a distanza di 47 anni e 7 mesi dall’ultima volta (Adriano Panatta al Roland Garros 1976). Il tennista italiano si è imposto sul cemento di Melbourne al termine di un’epocale finale giocata contro il russo Daniil Medvedev e ha prontamentecentro al primo atto conclusivo giocato in un torneo di questo calibro. Il 22enne ha saputo rimontare dopo aver perso i primi due set, non ha mai mollato la presa, ha sempre creduto nella grande impresa, ha migliorato la prima di servizio e ha steso il rivale. Il nostro portacolori ha piazzato due break fenomenali nel decimo gioco del terzo e del quarto set, poi nella quinta frazione si è esaltato definitivamente e ha surclassato il numero 3 del mondo. Il numero 4 del ranking ATP ha messo le mani ...

Un esordio migliore alle Atp Finals di Torino non poteva esserci. Un super Jannik Sinner ha superato in due set Stefano Tsitsipas, numero sei al ... (liberoquotidiano)

Storica vittoria dell’azzurro che rimonta sotto due set e conquista il suo primo Slam: solo Pietrangeli e Panatta c’erano riusciti in precedenza ...Ma cresce sempre di più l'attesa per il gran finale dello Slam di Melbourne: domani alle 9:30 l'azzurro Sinner si giocherà la finale contro il russo Daniil Medvedev, per regalare all'Italia il suo ...Daniil Medvedev è il secondo finalista agli Australian Open: domenica 28 gennaio affronterà Jannik Sinner (che ha sconfitto Djokovic in 4 set ). Il russo ha vinto contro Zverev in 5 set. Magistrale un ...