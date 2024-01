Sinner come Pietrangeli e Panatta | è il primo Slam italiano dopo 48 anni Ecco tutti i trionfi azzurri

Jannik Sinner, il tennista italiano, ha vinto la finale degli Australian Open contro Medvedev: i messaggi di complimenti ...Jannik Sinner è nella storia, Jannik Sinner è il ragazzo d'oro. Jannik Sinner è campione Slam. Una gioia talmente grande da buttarsi a terra ed esplodere finalmente in un'emozione senza limiti. "Ciao ...Invece di perdersi per strada come tanti altri talenti tricolori, Sinner ha avuto il coraggio di continuare a lavorare duro per arrivare in cima al mondo. Una volta un atteggiamento del genere era ...