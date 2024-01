Sinner come Pietrangeli e Panatta | è il primo Slam italiano dopo 48 anni Ecco tutti i trionfi azzurri

Impresa pazzesca del tennista italiano che batte il numero tre al mondo, Danil Medvedev, in rimonta in cinque set. Prima vittoria per l'azzurro in uno Slam.Il momento decisivo che ha consegnato a Jannik uno storico successo a Melbourne contro il russo Medvedev. Il punto, la gioia e poi Jannik che si butta a terra per godersi il trionfo. E a Sesto ...Jannik Sinner non vuole fermarsi, e dopo gli Australian Open è pronto a prendersi altri Slam nel 2024. Ne sono convinti i betting analyst di Snai, che, dopo il successo in rimonta del nativo della Val ...