Sinner come Nadal nel 2022 | sconfitto Medvedev in finale recuperando due set

(Di domenica 28 gennaio 2024) Jannikha conquistato il primo Slam della sua carriera, superando Daniilina Melbourne mediante il punteggio di 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3. Straordinaria impresa del ragazzo d’oro italiano: sotto di due set, in difficoltà tatticamente e frenato dalla tensione, è riuscito a recuperare un campione cinico e glacialeil russo. Non è una prima volta, però, per; déjà vu dolorosissimo, infatti, considerando la sconfitta inproprio agli Australian Open contro Rafael, nel. In quel caso, infatti, il moscovita aveva ceduto la gloria al pluricampionein cinque parziali, dopo aver ottenuto i primi due set (2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 6-3). Punteggio simile, non uguale, ma soprattutto dinamiche ...

Impresa pazzesca del tennista italiano che batte il numero tre al mondo, Danil Medvedev, in rimonta in cinque set. Prima vittoria per l'azzurro in uno Slam.Il momento decisivo che ha consegnato a Jannik uno storico successo a Melbourne contro il russo Medvedev. Il punto, la gioia e poi Jannik che si butta a terra per godersi il trionfo. E a Sesto ...Jannik Sinner non vuole fermarsi, e dopo gli Australian Open è pronto a prendersi altri Slam nel 2024. Ne sono convinti i betting analyst di Snai, che, dopo il successo in rimonta del nativo della Val ...