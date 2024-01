Sinner | come cambia la classifica Atp dopo la vittoria dell’Australian Open

(Di domenica 28 gennaio 2024)il trionfo all’Australian, Jannikfa incetta di punti per laAtp. Un bottino di 2000 punti, a cui vanno sottratti quelli del torneo dell’anno scorso, ora usciti dal conteggio, per un aumento netto di 1.820. Con la sua primain un torneo dello Slam, il campione altoatesino è così salito a 8.310 punti, non abbastanza per arrivare al terzo posto, occupato ancora da Danii Medvedev, suo avversario nella finale di oggi. Ma con la storicadi oggi,si è avvicinato di molto ai primi posti della. Medvedev è sempre più nel mirino, con un vantaggio ridotto a 455 punti. Più vicini anche i primi due tennisti al mondo: Carlos Alcaraz, al secondo posto con 9.255, e Novak Djokovic, al comando con 9.855 ...

I genitori di Jannik Sinner collaboravano al Rifugio Fondovalle in Val Fiscalina: Hanspeter come cuoco e Siglinde come cameriera. Recentemente, le abilità culinarie di Hanspeter lo hanno portato a ...Sinner e Medvedev (reuters) Infatti ...ma nella scelta di molti coach ha pesato la constatazione di come in meno di due anni - l’ascolano è al fianco di Jannik dal febbraio 2022 e dopo quattro mesi è ...Sinner pigliatutto: Medvedev battuto in rimonta Il campione italiano lo ha battuto in rimonta dopo un match di 4 ore: i numeri parlano chiaro 3-6, 3-6, 6-4, 6-4 6-3. Una rimonta che sa di storia e in ...