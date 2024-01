Sinner campione | i complimenti di Berrettini | “Campione dentro e fuori dal campo”

Sinner vince il suo primo Slam in carriera battendo 3-2 in rimonta Medvedev in finale agli Australian Open. Arrivano complimenti da tutto il mondo, ... (sportface)

E’ storia! Per l’Italia e per lo sport italiano oggi, 28 gennaio 2024, è storia! E’ una data storica. Jannik Sinner è campione di Australian Open. Per la prima volta nella storia, un italiano vince ...Sinner perfetto anche sugli sci ...disponibilissima della Volpe ai compiti che spettano non più ad un tennista promettente, ma ormai ad un campione assoluto. Strategie, emozioni, scelte da fare in ...Storico successo per il tennis nostrano. Per la prima volta il giovane campione italiano si aggiudica un torneo del Grande Slam. Jannick Sinner è nella storia. Ha vinto il suo primo Slam di una ...