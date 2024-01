Sinner batte Medvedev e riscrive la storia | è il terzo italiano a vincere un titolo Slam

(Di domenica 28 gennaio 2024) Jannikconquista il suo primonel singolare maschile: il campione riporta in Italia ilche mancava dal ’76.– ilcorrieredellacitta.comTutto in quel sorriso finale, che è anche un po’ il sorriso di tutta l’Italia. Jannik, classe 2001, mostra tutta l’emozione e la giovinezza di chi ora è costretto a crederci. È lui il più forte di tutti: ha vinto il primosingolare maschile della propria carriera. Un’impresa che comincia da lontano. Precisamente da quando i suoi genitori – a cui dedica la vittoria – gli hanno fatto scoprire il tennis senza forzarlo: “Mi hanno sempre lasciato fare quello che volevo senza condizionamenti” – ha detto subito dopo aver vinto – i condizionamenti a dire il vero li ha messi lui agli altri, perchè da ...

Jannik Sinner si gioca la finale degli Australian Open e il primo Slam in carriera: in caso di successo su Medvedev, incasserà un Assegno record da ... (napolipiu)

Giornata trionfale per l'Italia dello sport e per J anni k Sinner . Il giovanissimo azzurro vince la finale degli Australian Open dopo aver battuto il ... (ilgiornaleditalia)

Giornata trionfale per l'Italia dello sport e per J anni k Sinner . Il giovanissimo azzurro vince la finale degli Australian Open dopo aver battuto il ... (ilgiornaleditalia)

La conferma è arrivata oggi: a farne le spese, dopo Djokovic, il russo Medvedev. Sinner pigliatutto: Medvedev battuto in rimonta Il campione italiano lo ha battuto in rimonta dopo un match di 4 ore: i ...Jannik Sinner è nella storia, Jannik Sinner è il ragazzo d'oro. Jannik Sinner è campione Slam. Una gioia talmente grande da buttarsi a terra ed esplodere finalmente in un'emozione senza limiti. "Ciao ...Il numero 1 Sinner non è ancora al primo posto della classifica Atp, ma Pietrangeli non ha dubbi che il classe 2001 sarà presto considerato il migliore al mondo: "È diventato l’uomo da battere, se ...