Sindrome dello sfavorito | è vero che i genitori hanno un figlio preferito?

(Di domenica 28 gennaio 2024) Quando parliamo di dinamiche familiari, si fa spesso riferimento a un amore equo e incondizionato per tutti i figli. In alcune famiglie, però, sembrano esserci una sorta di “”: uno dei figli, infatti, può percepire di essere trattato in modo diverso rispetto agli altri, una situazione che può avere conseguenze significative sul suo benessere psicologico e dar vita a domande scomode riguardo alle dinamiche parentali. Cos’è la “”? La “” è una dinamica familiare che si manifesta quando uno dei figli percepisce di ricevere meno attenzioni, affetto o supporto rispetto ai fratelli o alle sorelle, o addirittura si sente emarginato o trascurato, come nella parabola del ...