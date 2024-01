Simonelli | Dosso e Arese | sabato col tris di primati tricolori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) A Lodz, in Polonia, nello stesso meeting indoor dove Lorenzofirma il nuovo record italiano dei 60 ostacoli con il crono di 7.50, sfreccia anche Zaynab, che porta il primato nazionale dei 60 metri a un sontuoso 7.05 dopo il 7.09 in batteria, abbassando complessivamente di nove centesimi il record che già le apparteneva (7.14 nelle ultime due stagioni). Seconda piazza in finale, beffata soltanto dalla polacca Ewa Swoboda (7.04). A Lodz può brindare anche l’argento mondiale Leonardo Fabbri che riparte con un successo nel peso (21,26), applausi per il rientro dopo quasi un anno di Chituru Ali con un doppio 6.63 in batteria e in finale nei 60 (quinto). Record italiano per Pietroa Padova: nei 1500 metri con 3:37:03 migliora il 3:37.29 di Ossama Meslek del 2022. Brilla anche Larissa Iapichino. A Sabadell, in ...