Shoah | evento con le scuole Tarabella Pd | Andava fatto il 27 gennaio

(Di domenica 28 gennaio 2024) Polemiche sulle iniziative in città legate alla Giornata della memoria. Quelle promosse dal Comune si terranno mercoledì in municipio, coinvolgendo oltre 100 studenti di medie e superiori, scatenando le rimostranze del Pd visto che la ricorrenza quasi ovunque viene celebrata il 27, cioè ieri. La manifestazione di mercoledì, organizzata come sempre dalla presidenza del consiglio comunale, è in agenda alle 9,30 in municipio, con il professor Marco Piccolino, studioso di neuroscienze ed ex docente all’università di Ferrara, presenterà agli studenti il suo ultimo libro “Dalla Versilia alla Garfagnana. Storia di Ebrei e di giusti“. Il volume racconta la storia di due famiglie ebree toscane che riuscirono a sfuggire alla ferocia dei nazifascisti, tra la Versilia e la Garfagnana, grazie all’aiuto di quattro persone che, in seguito, hanno ricevuto il riconoscimento ...