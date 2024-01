Sharon Stone | | Sono sui social e cerco l’amore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024): a 65 anni è affascinante come sempre ed ora è anche ufficialmente sul “mercato“. Intervistata dal Times, la diva che nel 1992 con Basic Instinct fece scandalo semplicemnte accavallando le gambe, ha rivelato di essere su Tinder e che quest’anno si vuole innamorare. "Questo è l’anno. Mi voglio innamorare. Al cento per cento", ha annunciato l’ex femme fatale degli anni Novanta interrompendo un lungo pomeriggio passato con i pennelli in mano in vista della prossima mostra d’arte che la vedrà protagonista a Berlino. Sposata e divorziata due volte,ha tre figli adottati di 23, 18 e 17 anni. I due più giovani vivono in casa con lei, anche se Laird, il diciottenne, sta preparandosi per il college "ed è un genio, sta ricevendo borse di studio a destra e manca", dice lei con cuore di mamma. Oltre a dipingere, oltrepassata ...