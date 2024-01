Sfregio alla Gioconda | l' ultima porcata degli eco-teppisti | Attivata unità di crisi | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Eco-vandali scatenati: questa volta il bersaglio è niente meno che ladel Louvre, presa di mira da due attiviste che hanno scagliato della zuppa contro il vetro blindato che protegge l'opera. In seguito all'azione, hanno spiegato di voler promuovere "il diritto a un'alimentazione sana e sostenibile". Teppismo e delirio, insomma. Il dipinto di Leonardo da Vinci è esposto dal 2005 dietro a un vetro protettivo, questo perché è stato oggetto di diversi atti vandalici. Nel 2022, per esempio, fu scagliata contro launa tortacrema. Dopo il blitz di oggi, domenica 28 gennaio, il Louvre ha attivato un'di: la stanza dove si trova “La” è stata immediatamente evacuata e si sta procedendopulizia. L'azione è stata rivendicata in ...