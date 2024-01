‘Settimana della Parola’ | appuntamento alla Diocesi di Cerreto-Telese-Sant’Agata

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 28 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAnche nelladiSannita–de’ Goti come in tutta la Chiesa si è svolta nella settimana dal 21 al 27 gennaio la “SettimanaParola”. Tra le altre iniziative di catechesi diocesane all’interno di questa settimana, l’Ufficio per l’Evangelizzazione e la Catechesi insieme all’Ufficio PastoraleTerza età, hanno voluto riservare un’attenzione particolare agli anziani ospiti nelle strutture RSA. Cosi giovedì 25 gennaio abbiamo proposto a tutte le Parrocchie laddove ci fossero le strutture di fare loro visita e in un momento di ascolto e condivisione tenere un momento di catechesi e di preghiera. Oltre a quello che è stato fatto nelle singole Parrocchie, abbiamo voluto muoverci anche a livello Diocesano organizzando tre ...