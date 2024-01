Sesto Fiorentino | rissa con bastoni all’alba % feriti | uno è grave

(Di domenica 28 gennaio 2024) All'alba di oggi, 28 gennaio 2024, poco prima delle ore 5, i Carabinieri disono intervenuti per unatra nordafricani in viale Ariosto L'articolo proviene da Firenze Post.

Questa notte, poco prima delle ore 5, i carabinieri di Sesto Fiorentino sono intervenuti per una rissa avvenuta - presumibilmente tra nordafricani - in via L. Ariosto. Al momento si registrano cinque ...Sesto Fiorentino, 28 gennaio 2024 – Una rissa, probabilmente tra nordafricani, è scoppiata all'alba a Sesto Fiorentino, vicino a Firenze. Il bilancio è di cinque feriti trasportati in vari ospedali di ...All'alba di oggi, 28 gennaio 2024, poco prima delle ore 5, i Carabinieri di Sesto Fiorentino sono intervenuti per una rissa tra nordafricani in viale Ariosto ...